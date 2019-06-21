В Сумах ищут «ответственных пешеходов»

Цель мероприятия - привлечь внимание пешеходов по соблюдению правил при переходе проезжей части.
Справка.
С начала года в областном центре произошло 34 ДТП с участием пешеходов, в которых 34 человека получили телесные повреждения и 2 граждан погибли. Следует отметить, 14 таких аварий случилась именно из-за нарушения ПДД пешеходами.
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