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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:34302

В Сумах ищут «ответственных пешеходов»

Инспекторы патрульной полиции и неравнодушные горожане с помощью трафаретов наносили перед пешеходным переходом предупредительные надписи «Посмотри влево / вправо», «Сними наушники», «Возьми ребенка за руку» и другие.

Цель мероприятия - привлечь внимание пешеходов по соблюдению правил при переходе проезжей части.

Справка.

С начала года в областном центре произошло 34 ДТП с участием пешеходов, в которых 34 человека получили телесные повреждения и 2 граждан погибли. Следует отметить, 14 таких аварий случилась именно из-за нарушения ПДД пешеходами.

Право Патрульная полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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