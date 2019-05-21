На Сумщине прошел третий эко-трейл 23 июня в Могрице Сумского района провели соревнования по бегу 3rd RAIN Mohrytsia Eco Trail 2019.

В соревнованиях живописными уголками через кочки и горки приняли участие 39 экстремалов на 20-километровой дистанции и 52 – на 10-километровой.

На длинной дистанции победу одержали Петр Шукалович – 1:37:51 и Наталия Мусиенко – 2:03:09.

На короткой: Сергей Тарабан – 50:40 минут и Ольга Балабанова – 52:39 мин. (второй результат в абсолюте!).

Полные результаты тут.