На Сумщине прошел третий эко-трейл

В соревнованиях живописными уголками через кочки и горки приняли участие 39 экстремалов на 20-километровой дистанции и 52 – на 10-километровой.
На длинной дистанции победу одержали Петр Шукалович – 1:37:51 и Наталия Мусиенко – 2:03:09.
На короткой: Сергей Тарабан – 50:40 минут и Ольга Балабанова – 52:39 мин. (второй результат в абсолюте!).
Полные результаты тут.
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