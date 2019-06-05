Тысячи сумчан завтра останутся без воды

25 июня в 7:00 будет прекращено водоснабжение домов №№ 42, 42/1, 44, 46 по ул. Героев Крут.
Отключение воды обусловлено необходимостью выполнить работы по устранению порыва водосети диаметром 100 мм по ул. Героев Крут, 42/1.
Рекомендуем заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды на время проведения аварийно-ремонтных работ. После их завершения водоснабжения в домах будет восстановлено, говорится в сообщении.
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