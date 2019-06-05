Шосткинский теннисист выиграл турнир в Виннице

Участие в соревнованиях принимали теннисисты из г. Киев, Хмельницкий, Винница иШостка.
По результатам соревнований победителем стал Степан Гвилава (КДЮСШ «Барса» г. Шостка).
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