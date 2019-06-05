Шосткинский теннисист выиграл турнир в Виннице 22-23 июня в г. Винница состоялся Всеукраинский турнир по теннису «Smash Cup» среди юношей до 12 лет.

Участие в соревнованиях принимали теннисисты из г. Киев, Хмельницкий, Винница иШостка. По результатам соревнований победителем стал Степан Гвилава (КДЮСШ «Барса» г. Шостка).