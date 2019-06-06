В Тростянце прошел чемпионат области по гиревому спорту 22 июня в г.Тростянец состоялся открытый чемпионат области по гиревому полумарафону.

Марафон, полумарафон - разновидность гиревого спорту, в котором время выполнения упражнения увеличено, упражнение выполняется одной гирей с произвольной сменой рук.

В соревнованиях приняли участие 38 спортсменов разного возраста из г. Сумы, Тростянец, с. Боромля, пгт Кириковка и гости из Харьковской области. Взрослые выполняли толчок по длинному циклу и рывок гири 24 кг за 30 мин., юноши, девушки гири 8, 12 и 16 кг за 15 мин. в соответствии со своей возрастной группой.

Несмотря на жару, спортсмены показали довольно высокие результаты и жажду к победе.

Победители соревнований:

толчок по длинному циклу, взрослые:

Кравченко Андрей (Харьковская обл.) - 432 повторений.;

толчок по длинному циклу, 16 кг, юноши:

Ханин Богдан (Тростянец) - 204 п.;

12 кг, юноши:

Суковатиков Игорь (Тростянец) - 233 п.;

рывок, взрослые, 24 кг:

кат. + 85кг - Федорович Тарас (Сумы) - 404 п.;

до 85 кг - Кравченко Андрей (Харьковская обл.) - 453 п.

рывок, юноши, гиря 6 кг:

Пойманов Александр (Кириковка) - 371 п.;

гиря 12 кг:

Черников Максим (Кириковка) - 339 п .;

гиря 16 кг:

Зинченко Богдан (Харьковская обл.) - 221 п.;

рывок, девушки 12 кг:

Мирошниченко Таша (Харьковская обл.) - 304 п.;

гиря 8 кг:

Решетар Катя (Кириковка) - 200 п.;

толчок 12 кг:

Мирошниченко Таша - 172 п..

Победители награждены грамотами, медалями и кубками, призеры медалями и грамотами.

Соревнования состоялись при содействии управления молодежи и спорта Сумской ОГА, Тростянецкого горсовета, ОО «Спорт Тростянеччины», Сумского областного отделения СГСУ.