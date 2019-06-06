Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46322

В Тростянце прошел чемпионат области по гиревому спорту

22 июня в г.Тростянец состоялся открытый чемпионат области по гиревому полумарафону.

Марафон, полумарафон - разновидность гиревого спорту, в котором время выполнения упражнения увеличено, упражнение выполняется одной гирей с произвольной сменой рук.

В соревнованиях приняли участие 38 спортсменов разного возраста из г. Сумы, Тростянец, с. Боромля, пгт Кириковка и гости из Харьковской области. Взрослые выполняли толчок по длинному циклу и рывок гири 24 кг за 30 мин., юноши, девушки гири 8, 12 и 16 кг за 15 мин. в соответствии со своей возрастной группой.

Несмотря на жару, спортсмены показали довольно высокие результаты и жажду к победе.

Победители соревнований:

толчок по длинному циклу, взрослые:

Кравченко Андрей (Харьковская обл.) - 432 повторений.;

толчок по длинному циклу, 16 кг, юноши:

Ханин Богдан (Тростянец) - 204 п.;

12 кг, юноши:

Суковатиков Игорь (Тростянец) - 233 п.;

рывок, взрослые, 24 кг:

кат. + 85кг - Федорович Тарас (Сумы) - 404 п.;

до 85 кг - Кравченко Андрей (Харьковская обл.) - 453 п.

рывок, юноши, гиря 6 кг:

Пойманов Александр (Кириковка) - 371 п.;

гиря 12 кг:

Черников Максим (Кириковка) - 339 п .;

гиря 16 кг:

Зинченко Богдан (Харьковская обл.) - 221 п.;

рывок, девушки 12 кг:

Мирошниченко Таша (Харьковская обл.) - 304 п.;

гиря 8 кг:

Решетар Катя (Кириковка) - 200 п.;

толчок 12 кг:

Мирошниченко Таша - 172 п..

Победители награждены грамотами, медалями и кубками, призеры медалями и грамотами.

Соревнования состоялись при содействии управления молодежи и спорта Сумской ОГА, Тростянецкого горсовета, ОО «Спорт Тростянеччины», Сумского областного отделения СГСУ.

Спорт Гиревой спорт Тростянец
view counter

По тематике

В Тростянце пройдет чемпионат Сумщины по гиревому спорту
19.06.2019 08:08

В Тростянце пройдет чемпионат Сумщины по гиревому спорту

22 июня в г. Тростянец состоится Открытый чемпионат Сумской области по гиревому полумарафону....

В Тростянце нашли важный археологический артефакт
12.06.2019 16:28

В Тростянце нашли важный археологический артефакт

Археологическая находка указывает на глубокие исторические корни с. Заречного....

В Тростянце горел автомобиль
11.06.2019 10:35

В Тростянце горел автомобиль

10 июня в 11:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2107 на ул. Подлесной в г. Тростянец....

В Тростянце пройдет чемпионат Сумщины по гиревому спорту
06.06.2019 15:56

В Тростянце пройдет чемпионат Сумщины по гиревому спорту

22 июня в г. Тростянец состоится Открытый чемпионат Сумской области по гиревому полумарафону....

Работники Тростянецкой шоколадной фабрики требуют повышения зарплаты
06.06.2019 15:03

Работники Тростянецкой шоколадной фабрики требуют повышения зарплаты

5 июня в зале заседаний Тростянецкой городского совета должно было состояться совещание между работниками шоколадной фабрики «Mondelez Украина», членами первичной...

Новости

Сумские атлеты отличились на чемпионате Украины
Сегодня 11:55
Покупать ли новые одеяла, подушки и кровати в сумские больницы будет решать исполком
Сегодня 11:52
Городские власти ответили, зачем изуродовали деревья на Студяге
Сегодня 11:38
Россиянин предлагал сумским пограничникам взятку
Сегодня 11:23
На Сумщине за премии матери и дочери директор детского центра получила штраф
Сегодня 11:01
Сумской боец с бронзой чемпионата мира
Сегодня 10:54
Сумской волейболист продолжит карьеру в Греции
Сегодня 10:18
В Тростянце прошел чемпионат области по гиревому спорту
Сегодня 09:46
Шосткинский теннисист выиграл турнир в Виннице
Сегодня 08:55
СМС-сообщение о выигранном авто стало мошенническим «крючком» для молодой девушки
Сегодня 08:31
На Сумщині пройде реконструкція Конотопської битви 1659 року
Сегодня 08:03
В Сумах накрыли нарклабораторию
Вчера 22:49
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн. 12:20—50 грн. 16:25—55 грн.
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
Кино Дружба
20-25 - 70 грн.
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:4518:4020:4022:30
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:3018:00
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:0019:3022:00
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:4517:1521:45
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
Кино Космос
18:20—55 грн. 20:30—55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.