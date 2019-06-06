В Тростянце прошел чемпионат области по гиревому спорту

Марафон, полумарафон - разновидность гиревого спорту, в котором время выполнения упражнения увеличено, упражнение выполняется одной гирей с произвольной сменой рук.
В соревнованиях приняли участие 38 спортсменов разного возраста из г. Сумы, Тростянец, с. Боромля, пгт Кириковка и гости из Харьковской области. Взрослые выполняли толчок по длинному циклу и рывок гири 24 кг за 30 мин., юноши, девушки гири 8, 12 и 16 кг за 15 мин. в соответствии со своей возрастной группой.
Несмотря на жару, спортсмены показали довольно высокие результаты и жажду к победе.
Победители соревнований:
толчок по длинному циклу, взрослые:
Кравченко Андрей (Харьковская обл.) - 432 повторений.;
толчок по длинному циклу, 16 кг, юноши:
Ханин Богдан (Тростянец) - 204 п.;
12 кг, юноши:
Суковатиков Игорь (Тростянец) - 233 п.;
рывок, взрослые, 24 кг:
кат. + 85кг - Федорович Тарас (Сумы) - 404 п.;
до 85 кг - Кравченко Андрей (Харьковская обл.) - 453 п.
рывок, юноши, гиря 6 кг:
Пойманов Александр (Кириковка) - 371 п.;
гиря 12 кг:
Черников Максим (Кириковка) - 339 п .;
гиря 16 кг:
Зинченко Богдан (Харьковская обл.) - 221 п.;
рывок, девушки 12 кг:
Мирошниченко Таша (Харьковская обл.) - 304 п.;
гиря 8 кг:
Решетар Катя (Кириковка) - 200 п.;
толчок 12 кг:
Мирошниченко Таша - 172 п..
Победители награждены грамотами, медалями и кубками, призеры медалями и грамотами.
Соревнования состоялись при содействии управления молодежи и спорта Сумской ОГА, Тростянецкого горсовета, ОО «Спорт Тростянеччины», Сумского областного отделения СГСУ.
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