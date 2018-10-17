На Сумщине по подозрению в эксплуатации женщины задержан житель Шосткинского района Шосткинской местной прокуратурой 36-летнему жителю Шосткинского района сообщено о подозрении в эксплуатации человека.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 149 (вербовка и перемещения человека с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица) УК Украины.

Сотрудниками отдела по борьбе с торговлей людьми совместно с работниками Шосткинского отдела полиции установлено, что подозреваемый в марте 2019 года на автовокзале г. Шостка встретил 38-летнюю женщину, которая вела бродяжнический образ жизни.

Как рассказал руководитель Шосткинского местной прокуратуры Андрей Байдак, воспользовавшись затруднительным положением женщины, мужчина предложил ей работать по хозяйству у него дома за умеренную плату, а также еду и одежду. На самом деле потерпевшая фактически попала в рабство, поскольку получала только скудную пищу раз в день. Когда попыталась покинуть хозяйство, то подозреваемый догнал ее и, угрожая физической расправой, заставил вернуться.

По ходатайству Шосткинского местной прокуратуры в понедельник, 24 июня, подозреваемому решением Шосткинского горрайонного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: за содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.