В Шостке рецидивист устроил стрельбу по балкону

О ночной стрельбе в одном из спальных районов Шостки в полицию сообщил 21-летний местный житель. По указанному адресу сразу выехали сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Во время беседы с правоохранителями заявитель рассказал о ходе событий.
По его словам, находясь на балконе квартиры, он увидел под домом такси. Из него вышли трое пассажиров, которые общались между собой. В ходе разговора один из мужчин стал хвастаться перед друзьями пистолетом, а потом демонстративно устроил стрельбу по кустам.
Молодой человек сделал замечание ночном хулигану, а в ответ услышал угрозы в свой адрес, которые затем переросли в выстрелы по его балкону. Одна из пуль попала в стекло, разбив его, а злоумышленник с товарищами скрылся с места на такси.
«Проведя ряд комплексных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался ранее судимый за особо тяжкое преступление 38-летний шосткинец. Последний задержали по месту жительства при силовой поддержке сотрудников спецподразделения «КОРД». Кроме того, во время обыска был изъят пистолет, который предположительно и служил орудием совершенного хулиганства».
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». За содеянное мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Злоумышленник - ранее судимый 27-летний местный житель, а пострадавшие - его родители, у которых он вытащил из сарая мотоблок....
55-летний Боженов Александр Альбертович 30 мая поехал на заработки в Киев и с 3 июня перестал выходить на связь с...
«Мама, я в полиции», - жертвой известной схемы стала еще одна жительница Шостки....
По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который бросил гаранту в здание Национальной лотереи в г. Шостка....
В январе этого года 33-летний Шевченко Александр Владимирович поехал на заработки в Киев и с середины мая не выходит с...