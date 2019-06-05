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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке рецидивист устроил стрельбу по балкону

Щеголяя перед друзьями, ранее судимый 38-летний злоумышленник устроил ночью стрельбу в спальном районе города.

О ночной стрельбе в одном из спальных районов Шостки в полицию сообщил 21-летний местный житель. По указанному адресу сразу выехали сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Во время беседы с правоохранителями заявитель рассказал о ходе событий.

По его словам, находясь на балконе квартиры, он увидел под домом такси. Из него вышли трое пассажиров, которые общались между собой. В ходе разговора один из мужчин стал хвастаться перед друзьями пистолетом, а потом демонстративно устроил стрельбу по кустам.

Молодой человек сделал замечание ночном хулигану, а в ответ услышал угрозы в свой адрес, которые затем переросли в выстрелы по его балкону. Одна из пуль попала в стекло, разбив его, а злоумышленник с товарищами скрылся с места на такси.

«Проведя ряд комплексных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался ранее судимый за особо тяжкое преступление 38-летний шосткинец. Последний задержали по месту жительства при силовой поддержке сотрудников спецподразделения «КОРД». Кроме того, во время обыска был изъят пистолет, который предположительно и служил орудием совершенного хулиганства».

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». За содеянное мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Стрельба Шостка
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