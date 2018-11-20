Сумской боец поедет на чемпионат мира по боевому джиу-джитсу

Сумчанин Василий Андрущенко стал чемпионом в своей в своей категории и отобрался в сборную команду Украины, которая поедет на чемпионат Европы и мира.
Подготовил спортсмена тренер Владимир Гордиенко.
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