В Сумах накрыли нарклабораторию О этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

В г. Сумы в одной из квартир действовала лаборатория по изготовлению амфетамина. Организатора, так называемого лаборанта и реализатора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания. Сейчас их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Прокуратурой совместно с ГУ НП в Сумской области установлено, что задержанные наладили производство амфетамина, который реализовывали наркозависимым лицам на территории Сумщины.

В понедельник, 24 июнем, по месту жительства фигурантов уголовного производства, их транспортных средствах и гаражных помещениях проведено 9 обысков. Во время указанных следственных действий изъято вещество растительного происхождения, 19 пакетов с порошкообразным веществом, средства для изготовления и употребления наркотических и психотропных веществ, 12 тыс. грн и 50 евро и предмет, похожий на пистолет. Все трое задержанных – жители г. Сумы возрасте 40, 42 и 46 лет. Организатор ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля, относительно реализатора в настоящее время ведется следствие по факту незаконного оборота наркотических средств, лаборант попадает в поле зрения правоохранителей впервые.

Прокуратура и полиция уже готовят ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, написала она.