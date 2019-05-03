Сумской боец с бронзой чемпионата мира

Воспитанник КДЮСШ «Авангард» Павел Оноприенко в своей весовой категории занял третье место.
Двое сумчанин, к сожалению, проиграли свои бои за «бронзу» - Марина Прокопенко и Станислав Чалый. У Андрея Ковалева 5-ое, а у Константина Пузя – 6-ое место.
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