Россиянин предлагал сумским пограничникам взятку

В пункт пропуска «Екатериновка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин России. Во время осуществления пограничного контроля мужчина с целью содействия в беспрепятственном пересечении государственной границы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 500 российских рублей, которые вложил в свой паспортный документ.
Сейчас объективным выяснением совершения гражданином России уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, занимаются работники Национальной полиции.
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