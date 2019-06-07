Россиянин предлагал сумским пограничникам взятку 24 июня в пункте пропуска «Екатериновка» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В пункт пропуска «Екатериновка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин России. Во время осуществления пограничного контроля мужчина с целью содействия в беспрепятственном пересечении государственной границы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 500 российских рублей, которые вложил в свой паспортный документ.

Сейчас объективным выяснением совершения гражданином России уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, занимаются работники Национальной полиции.