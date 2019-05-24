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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55314

Сумские атлеты отличились на чемпионате Украины

22-23 июня в Кропивницком проходил молодежный чемпионат украины по легкой атлетике.

В чемпионате приняли участие более 300 спортсменов изо всех областей Украины. Сборная Сумщины заняла в общем зачете 9-ое место. В первой тройке - киевляне, днепряне и харьковчане.

В индивидучальном зачете чемпионом Украины стал Александр Погорилко в беге на 400 м – 48,09 с. Серебряные медали завоевали: Иван Поваляшко в метании диска – 52,55 м и Федор Савостян на 400-метровке – 48,61 с. Третье место у еще одного дискобола Дмитрия Олексенко – 50,39 м.

Кроме того, студентка СумГУ Анастасия Брызгина праздновала победу в забеге на 400 м.

Спорт Легкая атлетика
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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