Сумские атлеты отличились на чемпионате Украины

В чемпионате приняли участие более 300 спортсменов изо всех областей Украины. Сборная Сумщины заняла в общем зачете 9-ое место. В первой тройке - киевляне, днепряне и харьковчане.
В индивидучальном зачете чемпионом Украины стал Александр Погорилко в беге на 400 м – 48,09 с. Серебряные медали завоевали: Иван Поваляшко в метании диска – 52,55 м и Федор Савостян на 400-метровке – 48,61 с. Третье место у еще одного дискобола Дмитрия Олексенко – 50,39 м.
Кроме того, студентка СумГУ Анастасия Брызгина праздновала победу в забеге на 400 м.
23 июня в Могрице Сумского района провели соревнования по бегу 3rd RAIN Mohrytsia Eco Trail 2019....
В Минске продолжаются II Европейские игры....
Сегодня, 16 июня, в Сумах прошел традиционный чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 20 км....
2 июня в пгт Воловец на Закарпатье прошел чемпионат Украины по горному бегу (вверх)....
30 июня в Роменском районе пройдет легкоатлетический трейл «Бабак на Сулі»....