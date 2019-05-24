Сумские атлеты отличились на чемпионате Украины 22-23 июня в Кропивницком проходил молодежный чемпионат украины по легкой атлетике.

В чемпионате приняли участие более 300 спортсменов изо всех областей Украины. Сборная Сумщины заняла в общем зачете 9-ое место. В первой тройке - киевляне, днепряне и харьковчане.

В индивидучальном зачете чемпионом Украины стал Александр Погорилко в беге на 400 м – 48,09 с. Серебряные медали завоевали: Иван Поваляшко в метании диска – 52,55 м и Федор Савостян на 400-метровке – 48,61 с. Третье место у еще одного дискобола Дмитрия Олексенко – 50,39 м.

Кроме того, студентка СумГУ Анастасия Брызгина праздновала победу в забеге на 400 м.