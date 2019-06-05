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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Глухове прапорщик избил и пытался застрелить солдата

В Глухове прапорщик воинской части А3958 избил и пытался застрелить старшего солдата.

Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства по ч.4 ст.426-1 УК.

Дело расследует ГБР. По данным следователей, инцидент случился в вечернее время 8 марта этого года.  Между прапорщиком, исполнявшим обязанности дежурного по части, и солдатом, дежурящим на посту, возник конфликт.  Старший по званию позвал подчиненного выйти на улицу для разговора.

Во время беседы прапорщик стал ругать солдата матом, унижать и оскорблять. Когда подчиненный поинтересовался, что вызвало подобную реакцию, начальник ударил его головой в лицо. После этого прапорщик достал из кобуры пистолет Макарова и поднес его к голове старшего солдата. Начальник пытался напугать его, но не получил должного результата. После этого он вставил в пистолет магазин с патронами и снял его с предохранителя.

Прапорщик дослал патрон в патронник и снова направил в лицо солдату. После этого он три раза ударил рукоятью пистолета по затылку подчиненного. На этом издевательства не закончились. Прапорщик вынул обойму, но пистолет не разрядил. Далее заряженное оружие он направил солдату в живот.  Опасаясь за свою жизнь, военнослужащий схватил начальник за руку и шею. Они упали на землю. Старший солдаты пытался прижать к земле руку прапорщика, в которой находился пистолет. В ходе схватки произошел выстрел. Прапорщик получил ранение пальца левой руки.

Солдату удалось вырвать оружие у начальника. Он побежал с ним в штаб, чтобы передать пистолет офицерам и сообщить об инциденте. В настоящее время суд назначил судмедэкспертизу.

Право Военные Глухов
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