Сумские патрульные приглашают на утреннюю зарядку 26 июня ежегодно отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.

С целью пропаганды здорового образа жизни, патрульные полицейские приглашают гостей и жителей города присоединиться к утренней зарядке. Мероприятие состоится 26 июня в 9 часов в городском парке им. И. Кожедуба (колесо обозрения).