Сумские патрульные приглашают на утреннюю зарядку

С целью пропаганды здорового образа жизни, патрульные полицейские приглашают гостей и жителей города присоединиться к утренней зарядке.
Мероприятие состоится 26 июня в 9 часов в городском парке им. И. Кожедуба (колесо обозрения).
Инспекторы патрульной полиции и неравнодушные горожане с помощью трафаретов наносили перед пешеходным переходом предупредительные надписи «Посмотри влево / вправо», «Сними...
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