В Кролевце откроют скейт-парк Открытие скейт-парка в Кролевце состоится 27 июня в 11-30 на городском стадионе «Спартак» им. М. Лавринца.

Всех пришедших ждет мастер-класс от профессионалов скейтбординга. Напомним: в Сумах скейт-парк начали троить осенью 2017 года, затем продолжили осенью 2018-го. Уже потратили более 2 млн грн, однако кроме бетонной основы в городском парке ничего нет.