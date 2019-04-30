В Кролевце откроют скейт-парк

Всех пришедших ждет мастер-класс от профессионалов скейтбординга.
Напомним: в Сумах скейт-парк начали троить осенью 2017 года, затем продолжили осенью 2018-го. Уже потратили более 2 млн грн, однако кроме бетонной основы в городском парке ничего нет.
Как сообщили в ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», в июне были отобраны пробы воды из пруда «Козинский» в...
В пятницу, 7 июня, около 7.00 утра, поссорившись с женой, мужчина нанес ей тяжелые травмы, из-за которых она умерла.... 1
КП «Кролевецводоканал» сообщает об аварийном отключении водозабора....
23 мая сессия Кролевецкого горсовета впервые проходила на выезде - в Реутинском аграрном лицее....
Кролевецкий ОП ГУНП в Сумской области, обращается к населению по установлению личности трупа, который был обнаружен сегодня, 30 апреля....