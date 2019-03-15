На Сумщине за премии матери и дочери директор детского центра получила штраф 3400 гривен штрафа назначено директору Центра детского и юношеского творчества за премирование своих матери и дочери.

Постановлением Белопольского районного суда от 20.06.2019 года директора КПНЗ Белопольская райсовета «Центр детского и юношеского творчества» Р. признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере 200 (двухсот) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен.

Для информации: Р., занимая должность директора КПНЗ Белопольская райсовета «Центр детского и юношеского творчества», не сообщил о наличии реального конфликта интересов и приняла решение в условиях реального конфликта интересов, который возник во время издания приказов о премировании своих матери и дочери.

Действия Р. имеют признаки совершения правонарушений, связанных с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.