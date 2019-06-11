Покупать ли новые одеяла, подушки и кровати в сумские больницы будет решать исполком Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения города Сумы».

«Мне, как гражданке города Сумы, не раз приходилось проходить лечение в учреждениях здравоохранения города Сумы: начиная от Сумской городской детской клинической больницы святой Зинаиды (где в прошлом году, наконец, сделали ремонт и заменили старые советские кровати, подушки и одеяла) и в больницах для взрослого населения, а именно гинекологическим отделением Сумского роддома №1 и в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (в последней в этом году).

Если в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» хотя бы сделаны ремонты в палатах и стоят новые кровати, но подушки и одеяла на них для пребывания в стационаре больных сумчан до сих пор советского образца (по их виду, и пользуются ими уже не первый десяток лет), то в гинекологическом отделении Сумского роддома №1 до сих пор советские кровати из сетки и такая же проблема с одеялами и подушками. Там лечатся будущие мамы и лежат беременные женщины на сохранении.

Предложения по решению к городской власти:

1) Проинспектировать учреждения здравоохранения города Сумы и заменить подушки и одеяла.

2) Выделить средства на замену старых советских кроватей из сетки, на которых лежат больные люди неделями в стационарах Сум.

3) Начать ремонт в гинекологическом отделении Сумского роддома №1, ведь как бы ни пытались врачи своими силами сделать условия пребывания в стационаре лучше, без вмешательства власти и привлечения средств на ремонт ситуация не изменится.

Добавляю фото с Сумской городской клинической больницы № 1, сделанное в конце апреля 2019 года.

Спасибо нашим врачам и персоналу медицинских учреждений за их плодотворный труд и бережное отношение к пациентам. Вы действительно делаете все возможное для скорейшего выздоровления сумчан», - писала автор петиции Савченко Анна Руслановна.

Ответ на электронную петицию:

«На сегодняшний день отдел здравоохранения Сумского городского совета подготовил проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции Савченко А.Р. «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения города Сумы».

О рассмотрении проекта решения о поддержке или не поддержке электронной петиции Вам будет сообщено после заседания исполнительного комитета Сумского городского совета».