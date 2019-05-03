В Сумах шестой раз за полгода разбили стеклянную остановку Сегодня, 25 июня, ночью вандализировали евроостановку на ул. К.Зеленко.

Кто это сделал неизвестно, а уборкой осколков стекла занималась бригада КП «Паркинг», которое теперь следит за мусорными урнами и состоянием остановок в городе. Уже к 10.00 стекла не было.

Напомним: это уже шестой случай в этом году. Да этого досталось остановкам на улице Горького (дважды), Харьковской, Ильинской и проспекте Лушпы.