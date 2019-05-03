В Сумах шестой раз за полгода разбили стеклянную остановку

Кто это сделал неизвестно, а уборкой осколков стекла занималась бригада КП «Паркинг», которое теперь следит за мусорными урнами и состоянием остановок в городе. Уже к 10.00 стекла не было.
Напомним: это уже шестой случай в этом году. Да этого досталось остановкам на улице Горького (дважды), Харьковской, Ильинской и проспекте Лушпы.
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