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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22328

В Сумах шестой раз за полгода разбили стеклянную остановку

Сегодня, 25 июня, ночью вандализировали евроостановку на ул. К.Зеленко.

0542.ua

Кто это сделал неизвестно, а уборкой осколков стекла занималась бригада КП «Паркинг», которое теперь следит за мусорными урнами и состоянием остановок в городе. Уже к 10.00 стекла не было.

Напомним: это уже шестой случай в этом году. Да этого досталось остановкам на улице Горького (дважды), Харьковской, Ильинской и проспекте Лушпы.

Право Вандализм Остановка
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