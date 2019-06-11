В Шостке пока горе-мать искала ребенка с полицией, он сам пришел домой Когда на спецлинию «102» поступило сообщение об исчезновении в Шостке 8-летнего мальчика, на место происшествия первой прибыла группа реагирования полиции охраны.

Под подъездом они застали плачущую женщину в возрасте 30-35 лет. Как пояснила гражданка, она приходила к подруге вместе со своим маленьким сыном. И пока они были заняты беседой, ребенок игрался на площадке. А когда она собралась идти домой, оказалось, что мальчик исчез.

Правоохранители передали приметы ребенка всем дежурным нарядам, которые несли службу в городе, а затем, забрав женщину «на борт» служебного автомобиля, объездили все прилегающие к месту происшествия улицы и осмотрели чуть ли не все детские площадки.

Поскольку поиски успехов не принесли, полицейские предположили, что малыш мог вернуться домой, поэтому и решили проверить. Надежды экипажа подтвердились: только они открыли дверь квартиры, увидели мальчика – тот только пришел домой, преодолев трёхкилометровое расстояние по оживленным улицам почти в другой конец города, к тому же, еще и в вечернее время.

Работники полиции призывают родителей больше внимания уделять своим детям, не оставлять их без присмотра даже на несколько минут, предупреждать малышей обо всех опасностях, которые могут ожидать их в большом городе, и приучать, что перед тем, как идти куда-нибудь, предупреждать о своем намерен взрослых. К счастью, путешествие этого мальчика закончилось счастливо, и ребенок не попал в беду. Однако, если бы мама не была слишком озабочена своими делами, а больше уделяла внимания своему ребенку, этой бы ситуации не случилось. Будьте внимательны, заботьтесь о своих детях, и пусть они растут здоровыми и счастливыми, пишет Шостка.INFO.