В Шостке пока горе-мать искала ребенка с полицией, он сам пришел домой

Под подъездом они застали плачущую женщину в возрасте 30-35 лет. Как пояснила гражданка, она приходила к подруге вместе со своим маленьким сыном. И пока они были заняты беседой, ребенок игрался на площадке. А когда она собралась идти домой, оказалось, что мальчик исчез.
Правоохранители передали приметы ребенка всем дежурным нарядам, которые несли службу в городе, а затем, забрав женщину «на борт» служебного автомобиля, объездили все прилегающие к месту происшествия улицы и осмотрели чуть ли не все детские площадки.
Поскольку поиски успехов не принесли, полицейские предположили, что малыш мог вернуться домой, поэтому и решили проверить. Надежды экипажа подтвердились: только они открыли дверь квартиры, увидели мальчика – тот только пришел домой, преодолев трёхкилометровое расстояние по оживленным улицам почти в другой конец города, к тому же, еще и в вечернее время.
Работники полиции призывают родителей больше внимания уделять своим детям, не оставлять их без присмотра даже на несколько минут, предупреждать малышей обо всех опасностях, которые могут ожидать их в большом городе, и приучать, что перед тем, как идти куда-нибудь, предупреждать о своем намерен взрослых. К счастью, путешествие этого мальчика закончилось счастливо, и ребенок не попал в беду. Однако, если бы мама не была слишком озабочена своими делами, а больше уделяла внимания своему ребенку, этой бы ситуации не случилось. Будьте внимательны, заботьтесь о своих детях, и пусть они растут здоровыми и счастливыми, пишет Шостка.INFO.
22-23 июня в г. Винница состоялся Всеукраинский турнир по теннису «Smash Cup» среди юношей до 12 лет....
Щеголяя перед друзьями, ранее судимый 38-летний злоумышленник устроил ночью стрельбу в спальном районе города....
Злоумышленник - ранее судимый 27-летний местный житель, а пострадавшие - его родители, у которых он вытащил из сарая мотоблок....
55-летний Боженов Александр Альбертович 30 мая поехал на заработки в Киев и с 3 июня перестал выходить на связь с...
«Мама, я в полиции», - жертвой известной схемы стала еще одна жительница Шостки....