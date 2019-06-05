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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:35261

В Ромнах семейный дебошир пытался «откупиться» от полиции

Чтобы избежать ответственности за совершенную семейную ссору, 35-летний роменчанин попытался «договориться» с полицейскими, предложив им 2000 гривен неправомерной выгоды.

Происшествие случилось в Ромнах поздно вечером, около 23:40. На сообщение о совершении семейной ссоры на место происшествия прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Раменского отдела полиции.

Правоохранители установили, что 35-летний мужчина, находясь изрядно навеселе, начал дома ссору с матерью, которая вынуждена была искать защиты у полиции.

Опросив участников конфликта и задокументировав факт домашнего насилия, полицейские доставили мужчину в Роменский отдел полиции для составления административного протокол по ст. 173-2 ч. 1 КУоАП (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола).

Опасаясь сурового наказания за содеянное, гражданин предложил полицейским «договориться», и оценил «услугу» в 2000 гривен, которые обещал принести утром. Даже когда его предупредили о недопустимости противоправного поведения и предусмотренную законом уголовную ответственность за предложение должностному лицу неправомерной выгоды, он продолжал настаивать на своем.

Следовательно, правоохранители задокументировали и этот факт, и начали уголовное производство по части 1 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет. Кроме уголовной ответственности, правонарушитель понесет и административную - за совершение домашнего насилия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Взятка полицейскому Семейное насилие
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