НБУ вводит в оборот купюру номиналом 1000 гривен

На 1000-гривневой купюре будет изображен украинский ученый Владимир Вернадский.
«Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году», - сообщил глава НБУ Яков Смолий.
На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.
По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.
Регулятор объясняет необходимость введения новой банкноты ростом уровня доходов и цен в Украине. Кроме того, в НБУ считают, что граждане уже фактически не используют монеты мелких номиналов.
При этом Нацбанк напомнил, что уже 13 лет не вводил новый номинал. Последний раз в Украине появилась банкнота нового номинала в 500 гривен в 2006 году.
В пункте пропуска «Бачевск» на Сумщины в автомобиле гражданина Молдовы обнаружили старинные монеты и банкноты....
Национальный банк Украины 25 сентября ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной...
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных банкнот....
В автомобиле россиянина обнаружили коллекцию банкнот первой половины прошлого века....