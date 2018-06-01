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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22245

НБУ вводит в оборот купюру номиналом 1000 гривен

В Украине с 25 октября появится банкнота номиналом 1000 гривен, а с 1 октября выйдут из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек.

На 1000-гривневой купюре будет изображен украинский ученый Владимир Вернадский.

«Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году», - сообщил глава НБУ Яков Смолий.

На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

Регулятор объясняет необходимость введения новой банкноты ростом уровня доходов и цен в Украине. Кроме того, в НБУ считают, что граждане уже фактически не используют монеты мелких номиналов.

При этом Нацбанк напомнил, что уже 13 лет не вводил новый номинал. Последний раз в Украине появилась банкнота нового номинала в 500 гривен в 2006 году.

Экономика 1000 гривен Банкноты Новый номинал
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