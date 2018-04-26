Скоро сумчанам начнут приходить «честные платежки» Во время заседания коллегии Сумской облгосадминистрации начальник Главного территориального управления юстиции в Сумской области Ирина Свистун сообщила, что на прошлой неделе Правительством Украины проработан законопроект под кодовым названием «Честная платежка».

Известно, что сегодня стартовая цена на газ, которая выходит от поставщика, является общей для всей Украины, и она единая. Но, если сравнивать платежки, которые люди получают в регионах, то тарифы на газоснабжение и услуги по отоплению абсолютно разные. Министерство юстиции инициировало принятие директивных документов, которые урегулируют тарифы в направлении уменьшения на тот процент, на который они сейчас завышены.

«С конца прошлого года проводилась огромная работа по урегулированию цены на газ. В некоторых регионах она завышена на 30%, - говорила Ирина Свистун. - Если брать Сумскую область, то в целом тарифы на газ завышены на 15-17%. Это достаточно большие цифры. Министерство юстиции выходит с инициативой, и надеемся, что в ближайшее время Правительством будут приняты соответствующие директивные документы, дающие возможность урегулировать тарифы по всей территории Украины».

Начальник Главного управления юстиции предусматривает, что появится большой объем работы на местах. Нужно будет главам городских и поселковых советов принять необходимые решения для того, чтобы уменьшить тарифы для своих граждан на тот процент, на который они завышены. Увеличится нагрузка на органы власти, которые делают перерасчет субсидий, потому что, если уменьшится цена на газ и отопление, то уменьшатся в некоторой степени и субсидии.

Но вся эта работа направлена на позитив, потому что граждане будут получать честные платежки. Вместе с тем государство выигрывает в том, что субсидии, которые начисляются на данные платежи за счет государственного бюджета, уменьшатся.

«Поэтому я уверена, что данный документ будет принят Правительством уже в ближайшее время», - отметила Ирина Свистун.