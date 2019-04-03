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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:46273

На Сумщине будут закрывать малокомплектные школы

Во время заседания коллегии облгосадминистрации временно исполняющий обязанности главы облгосадминистрации Вадим Акперов подчеркнул, что недопустима ситуация, когда в школе учится всего три или пять учеников.

Докладывая на заседании коллегии о финансовой состоятельности местных бюджетов, директор областного Департамента финансов Елена Батраченко отметила, что 27,5% школ Сумской области - это школы с количеством учащихся до 50 человек, из них в 41% заведений количество учеников в классе не превышает 10 человек. Наша область входит в топ-5 областей с максимальным уровнем расходов на одного ученика и при среднеукраинском показателе в 2018 году 21,3 тыс. гривен, потратила на одного учащегося 23,5 тыс. гривен.

Негативным примером стал Краснопольский район, где 50% учебных заведений с количеством учеников до 50 человек. В частности, стоимость обучения в Бранцевском НПК Краснопольского района, где учится 3 ученика, составляет более 509 тыс. гривен.

В Белогривском НПК Кролевецкого района (2 ученика) - более 319 тыс. гривен, в с. Червленое – 190 тыс. гривен и т.п.

«Речь идет не только об эффективном использовании бюджетных средств, но и о качестве обучения в таких школах, - отметил Вадим Акперов. - Руководители этих районов и сел вместе с родителями не понимают, что они просто «калечат» детей. Какое может быть качество обучения в школе, где учится 2-3 ученика? Сегодня мы создаем Новое образовательное пространство, обеспечиваем школы необходимым современным оборудованием и школьными автобусами. И все школьники должны пользоваться этим в полном объеме, чтобы получить качественные знания, нормально сдать ВНО и поступить на учебу на желанную специальность. Поэтому я призываю власти на местах прислушиваться к нам и провести оптимизацию таких заведений». 

Общество Малокомлектные школы Образование Школы
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