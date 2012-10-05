В Сумах потратили 3 миллиона на дом для приемной семьи Детский дом семейного типа Елены Пономаревой и Сергея Гмыри – самый новый из трех, которые пока функционируют в Сумах.

Четыре года назад супруги создали приемную семью, взяв на воспитание двоих детей, лишенных родительской опеки. Два года спустя семья пополнилась еще одним ребенком, а уже в текущем году еще четырьмя, в связи с чем семья получила статус детского дома семейного типа. По словам Елены Пономаревой, справляться с бытовыми вопросами, имея такую большую семью, нетрудно, сложнее спланировать день так, чтобы не обойти вниманием каждого члена семьи. Сейчас семья ждет еще двоих детей. В новом для них уже выделили комнату и установили кровати. Места в новом доме хватает: семь комнат, санузлы, душевая и ванная комната, гардеробная, просторная гостиная, кухня, погреб, сауна. Общая площадь дома - 193,9 кв. м, земельного участка - 0,086 га. Такое просторное и удобное помещение для ДДСТ нашла служба по делам детей.

«Дом уютный, светлый. Заходишь - и душа радуется. Дети вырастут здесь и будут благодарны Богу и людям, которые позаботились о том, чтобы они жили в таких хороших условиях, которых некоторые из них раньше не видел. Спасибо тем, кто покупал для нас этот дом, и тем, кто готовил его к заселению. Благодарны, что именно нам выпало жить здесь, и верим, что здесь всегда будет тепло и радостно », - сказала мать-воспитатель.

Дом приобрели за средства государственной субвенции (дом – 2,5 млн грн, земельный участок -330 тыс. грн). За счет городского бюджета дом обставили и приобрели для новоселов бытовую технику.

Заместитель городского головы Алена Дмитревская рассказала, что одним из условий государства для предоставления жилья, было то, что это должен быть новый ДДСТ. Пользоваться помещением семья сможет пока будет этот статус детского дома семейного типа.