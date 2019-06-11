В Сумах горит «сквер влюбленных» (видео)

Видео выложили в Сеть сумчане. Как видно, горит трава в так называемом «Сквере влюбленных», который был заложен в 2012 году перед выборами в Верховную Раду. Тогда на нем и на ремонте Троицкого моста пиарился тогдашний ректор УАБД Анатолий Епифанов. Однако после открытия сквером никто не занимался, а весной этого года из-за подтопления в нем обрушилась пешеходная дорожка.
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