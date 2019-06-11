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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26336

В Сумах коммунальная авария на Бельгийской

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды из-за порыва водопровода.

Из-за порыва водосети диаметром 100 мм сегодня, 25 июня, в 14:30 прекращено водоснабжение дома № 4 по ул. Бельгийская. С 18:00 будет организован подвоз технической воды (ул. Бельгийская, д. 4). После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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