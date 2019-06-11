В Сумах коммунальная авария на Бельгийской

Из-за порыва водосети диаметром 100 мм сегодня, 25 июня, в 14:30 прекращено водоснабжение дома № 4 по ул. Бельгийская. С 18:00 будет организован подвоз технической воды (ул. Бельгийская, д. 4). После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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