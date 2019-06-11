В Шостке участковые разоблачили «базарного» вора «Погорел» злоумышленник на краже женского белья.

Сообщение о краже на местном рынке в полицию поступило от продавца торговой палатки. Женщина рассказала, что пока она была занята разговором со знакомой, неизвестный злоумышленник украл с витрины торгового места семь бюстгальтеров.

Получив сообщение от дежурного, участковые офицеры полиции сразу выехали на место. Там выяснили у продавцов описание подозреваемого, и уже через полчаса задержали вора.

Им оказался неоднократно судимый за кражи 42-летний житель. Мужчине ничего не оставалось делать, как признаться в содеянном, ведь часть похищенной белья находилась у него в пакете. Последний рассказал, что несколько бюстгальтеров он успел продать посетительницам рынка, за половину их реальной стоимости.

Сейчас в отношении подозреваемого в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.