Сумчанам показали «Вредные и полезные привычки»

На ней художница представила натюрморты, портреты известных личностей и сюжетные картины, написанные в этом и прошлом годах.
«Мои персонажи танцуют канкан, пытаются худеть, прыгая через скакалку, или танцуют, но уже в послевоенные советские времена. Здесь портрет моих совсем юных родителей и автопортрет их дочери, «королевы», которая короновала саму себя и выбрала себе в друзья Монтеня, Шопенгауэра и Толстого...
Вот такая она: не всем приятна (ну не деньги же!), которая недавно гордо носила звание «запрещенная» и прямо перешла в «золотую десятку» сумских художников - Ирина Гаршина»- говорит сама художница.
Посетите Сумской городской галереи и убедитесь, что ярким фантазиям художницы нет предела.
Выставка продлится до 14 июля включительно.
Вход свободный.
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