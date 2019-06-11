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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:59189

Сумчанам показали «Вредные и полезные привычки»

В городской галерее открылась выставка Ирины Гаршиной «Вредные и полезные привычки».

На ней художница представила натюрморты, портреты известных личностей и сюжетные картины, написанные в этом и прошлом годах.

«Мои персонажи танцуют канкан, пытаются худеть, прыгая через скакалку, или танцуют, но уже в послевоенные советские времена. Здесь портрет моих совсем юных родителей и автопортрет их дочери, «королевы», которая короновала саму себя и выбрала себе в друзья Монтеня, Шопенгауэра и Толстого...

Вот такая она: не всем приятна (ну не деньги же!), которая недавно гордо носила звание «запрещенная» и прямо перешла в «золотую десятку» сумских художников - Ирина Гаршина»- говорит сама художница.

Посетите Сумской городской галереи и убедитесь, что ярким фантазиям художницы нет предела.

Выставка продлится до 14 июля включительно.

Вход свободный.

Досуг Выставка Ирина Гаршина
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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