Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35191

На Сумщине пациентов будут лечить удаленно

Во всех амбулатории Сумской области вскоре установят оборудование по телемедицине.

До конца года такое оборудование будет у каждого семейного врача, педиатра или терапевта во всех амбулаториях Сумщины, и врачи смогут благодаря этим устройствам консультироваться с коллегами из вторичного звена медицины для эффективного лечения пациентов.

«На прошлой неделе мы получили приказ Минрегиона о том, что все 167 амбулаторий, которые подавали заказы на покупку телемедицинского оборудования, согласованно. И сегодня централизовано управление здравоохранения будет закупать это оборудование», - отметил во время заседания Совета регионального развития начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко.

Общество Здравоохранение Телемедицина
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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