На Сумщине пациентов будут лечить удаленно Во всех амбулатории Сумской области вскоре установят оборудование по телемедицине.

До конца года такое оборудование будет у каждого семейного врача, педиатра или терапевта во всех амбулаториях Сумщины, и врачи смогут благодаря этим устройствам консультироваться с коллегами из вторичного звена медицины для эффективного лечения пациентов.

«На прошлой неделе мы получили приказ Минрегиона о том, что все 167 амбулаторий, которые подавали заказы на покупку телемедицинского оборудования, согласованно. И сегодня централизовано управление здравоохранения будет закупать это оборудование», - отметил во время заседания Совета регионального развития начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко.