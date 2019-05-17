На Сумщине пациентов будут лечить удаленно

До конца года такое оборудование будет у каждого семейного врача, педиатра или терапевта во всех амбулаториях Сумщины, и врачи смогут благодаря этим устройствам консультироваться с коллегами из вторичного звена медицины для эффективного лечения пациентов.
«На прошлой неделе мы получили приказ Минрегиона о том, что все 167 амбулаторий, которые подавали заказы на покупку телемедицинского оборудования, согласованно. И сегодня централизовано управление здравоохранения будет закупать это оборудование», - отметил во время заседания Совета регионального развития начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко.
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения города Сумы»....
18 июня состоялось первое заседание госпитального совета Сумского госпитального округа....
О вопиющем случае работы сумских медиков рассказал сумчанка Людмила Малимоненко....
Центр первичной медико-санитарной помощи № 2приобрел смартфоны для регистратур всех амбулаторий....
В четверг, 16 мая, возле Свесской поликлиники и больницы около 200 местных жителей протестовали против закрытия терапевтического отделения – единственного...