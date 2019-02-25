Сумщина на втором месте по проценту пациентов, которые подписали декларации с врачами Впереди нас только Виннитчина.

Об этом во время заседания Совета регионального развития сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко.

«На Сумщине уже заключен 848 843 декларации, что составляет 78% от всех жителей области, - сообщил чиновник. - В Украине этот показатель составляет 65%. Поэтому мы на втором месте в Украине по проценту населения, охваченного соглашениями с врачами первичного звена».