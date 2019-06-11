Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39235

В Конотопе на злосчастном переходе снова чуть не сбили ребенка

Вечером 25 июня в Конотопе на ул. Успенско-Троицкой произошло ДТП.

Автомобиль «Нисан Кашкай» под управлением женщины 1968 г.р. на пешеходном переходе наехал на коляску-велосипед, в котором сидел 3-летний ребенок. К счастью, мать ребенка во время успела выдернуть велосипед из-под колес автомобиля. Тем не менее ребенок выпал из коляски, получил незначительные травмы, госпитализация не понадобилась.

Видео с места ДТП разместила у себя на Фейсбуке депутат облсовета Елена Сердюк.

Напомним: 7 июня здесь же полицейский насмерть сбил 10-летнего мальчика, перебегавшего переход.

Право Дтп ДТП в Конотопе
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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