В Конотопе на злосчастном переходе снова чуть не сбили ребенка

Автомобиль «Нисан Кашкай» под управлением женщины 1968 г.р. на пешеходном переходе наехал на коляску-велосипед, в котором сидел 3-летний ребенок. К счастью, мать ребенка во время успела выдернуть велосипед из-под колес автомобиля. Тем не менее ребенок выпал из коляски, получил незначительные травмы, госпитализация не понадобилась.
Видео с места ДТП разместила у себя на Фейсбуке депутат облсовета Елена Сердюк.
Напомним: 7 июня здесь же полицейский насмерть сбил 10-летнего мальчика, перебегавшего переход.
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