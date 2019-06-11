В Конотопе на злосчастном переходе снова чуть не сбили ребенка Вечером 25 июня в Конотопе на ул. Успенско-Троицкой произошло ДТП.

Автомобиль «Нисан Кашкай» под управлением женщины 1968 г.р. на пешеходном переходе наехал на коляску-велосипед, в котором сидел 3-летний ребенок. К счастью, мать ребенка во время успела выдернуть велосипед из-под колес автомобиля. Тем не менее ребенок выпал из коляски, получил незначительные травмы, госпитализация не понадобилась.

Видео с места ДТП разместила у себя на Фейсбуке депутат облсовета Елена Сердюк.

Напомним: 7 июня здесь же полицейский насмерть сбил 10-летнего мальчика, перебегавшего переход.