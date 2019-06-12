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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:48231

Сумчанам покажуть «Аркан-Єднання»

Виставка живопису Мар’яна Луніва присвячена поколінню молодих українців – ровесників Незалежності.

Виставка Експонувалась на багатьох виставках України та Європи. Робота «Аркан» (2014) у постерному виконанні є частиною Мандрівної виставки українських художників «Мистецтво Майдану» (авторка ідеї та куратор – Наталія  Мусієнко), яка була презентована в Україні, США, Великий Британії, Нідерландах.

Аркан – танець посвята двадцятирічних хлопців у воїни, танець воїнів та сили.

У травні 2015 р. «Аркан» обраний  для афіші виставки у Посольстві України в США, Вашингтон.

Полотно «Аркан»  стало основою для серії робіт «Аркан. Єднання» 2019 року.  Змінюється формат. Розширилось смислове наповнення. Ми можемо опинитись усередині цього магічного кола, або стати його частиною. Великий шматок чистого фону праворуч від фігур дає можливість глядачу доповнити його уявно, чи самому зайняти вільне місце.

Відкриття виставки 28 червня о 17.00 у BureauArt (вул. Воскресенська, 6, дворик за тиром).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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