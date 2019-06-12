Сумчанам покажуть «Аркан-Єднання» Виставка живопису Мар’яна Луніва присвячена поколінню молодих українців – ровесників Незалежності.

Виставка Експонувалась на багатьох виставках України та Європи. Робота «Аркан» (2014) у постерному виконанні є частиною Мандрівної виставки українських художників «Мистецтво Майдану» (авторка ідеї та куратор – Наталія Мусієнко), яка була презентована в Україні, США, Великий Британії, Нідерландах.

Аркан – танець посвята двадцятирічних хлопців у воїни, танець воїнів та сили.

У травні 2015 р. «Аркан» обраний для афіші виставки у Посольстві України в США, Вашингтон.

Полотно «Аркан» стало основою для серії робіт «Аркан. Єднання» 2019 року. Змінюється формат. Розширилось смислове наповнення. Ми можемо опинитись усередині цього магічного кола, або стати його частиною. Великий шматок чистого фону праворуч від фігур дає можливість глядачу доповнити його уявно, чи самому зайняти вільне місце.

Відкриття виставки 28 червня о 17.00 у BureauArt (вул. Воскресенська, 6, дворик за тиром).