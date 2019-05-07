Конотопчанка стала лучшим бомбардиром чемпионата Украины по пляжному гандболу

Херсонская команда «Днепрянка» стала лучшей среди восьми команд, выиграв золотые медали в восьмой раз.
Воспитанница Конотопской ДЮСШ им. Мамиашвили Анна Дябло в составе чемпионок стала лучшим бомбардиром турнира, забросив в ворота соперниц 107 мячей.
С 27 по 30 мая в Запорожье проходил финальный этап чемпионата Украины по гандболу среди студенческих команд....
15 мая состоялись последние матчи Суперлиги Беларуси по женскому гандболу сезона 2018/2019....
Сегодня, 10 мая, в Южном прошла вторая игра бронзовой серии до двух побед в чемпионате Украины по гандболу среди женских...
Сегодня, 7 мая, в Херсоне стартовала серия до двух побед за бронзовые медали чемпионата Украины по гандболу в Суперлиге....
Команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» стала бронзовым призером чемпионата Украины «Стремительный мяч» по гандболу среди девушек 2005-2006 г.р....