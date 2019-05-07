Конотопчанка стала лучшим бомбардиром чемпионата Украины по пляжному гандболу На выходных в Скадовске проходил чемпионат Украины по пляжному гандболу.

Херсонская команда «Днепрянка» стала лучшей среди восьми команд, выиграв золотые медали в восьмой раз. Воспитанница Конотопской ДЮСШ им. Мамиашвили Анна Дябло в составе чемпионок стала лучшим бомбардиром турнира, забросив в ворота соперниц 107 мячей.