Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13238

Як у Сумах відзначатимуть День Конституції

Програма заходів з нагоди відзначення Дня Конституції України з’явилася на сайті мерії.

Захід

Час проведення

Місце проведення

Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні

8:45

сквер Героїв Небесної Сотні

Покладання квітів до могил загиблих у зоні проведення АТО

9:00

Центральне кладовище, вул. 20 років Перемоги

Мітинг та урочисте підняття прапорів за участі учасників ХVІІІ Всеукраїнського фестивалю «Сурми України»

10:00

м-н Незалежності

Покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку

10:30

сквер Шевченка

Марш-парад духових оркестрів  

10:40

вул. Соборна

Тематичний концерт до Дня Конституції України

12:00

обласна філармонія

Крім того, у Сумах пройде фестиваль «Сурми України».

Общество День Конституции
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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