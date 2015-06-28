Як у Сумах відзначатимуть День Конституції

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Захід
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Час проведення
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Місце проведення
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Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні
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8:45
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сквер Героїв Небесної Сотні
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Покладання квітів до могил загиблих у зоні проведення АТО
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9:00
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Центральне кладовище, вул. 20 років Перемоги
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Мітинг та урочисте підняття прапорів за участі учасників ХVІІІ Всеукраїнського фестивалю «Сурми України»
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10:00
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м-н Незалежності
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Покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку
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10:30
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сквер Шевченка
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Марш-парад духових оркестрів
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10:40
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вул. Соборна
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Тематичний концерт до Дня Конституції України
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12:00
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обласна філармонія
Крім того, у Сумах пройде фестиваль «Сурми України».
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