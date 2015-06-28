Як у Сумах відзначатимуть День Конституції Програма заходів з нагоди відзначення Дня Конституції України з’явилася на сайті мерії.

Захід Час проведення Місце проведення Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні 8:45 сквер Героїв Небесної Сотні Покладання квітів до могил загиблих у зоні проведення АТО 9:00 Центральне кладовище, вул. 20 років Перемоги Мітинг та урочисте підняття прапорів за участі учасників ХVІІІ Всеукраїнського фестивалю «Сурми України» 10:00 м-н Незалежності Покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку 10:30 сквер Шевченка Марш-парад духових оркестрів 10:40 вул. Соборна Тематичний концерт до Дня Конституції України 12:00 обласна філармонія Крім того, у Сумах пройде фестиваль «Сурми України».