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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24231

С военнопленным Богданом Небылицей ФСБ России провела следственные действия

Об этом на своей страницей в Фейбсуке написал его адвокат Эмиль Курбединов.

«Сегодня (25 июня – Ред.) встретился с военнопленным украинским моряком, капитаном МБАК «Никополь», Богданом Небылицей. Всем передаёт привет. Ожидает возвращения домой и встречи с близкими! Сегодня проводились следственные действия в ФСБ в г. Москва. Конечно, поразительно как обоснованные действия Украинских военных офицеров и моряков, действовавших в строгом соответствии с международным правом, на «бумаге российского следствия» превратились в какое-то бытовое преступление со всеми вытекающими и избитыми фразами - «группой лиц по предварительному сговору», «осознавая свои преступные действия», «выполняя заведомо незаконные приказы»... и т.д. и т.п.», - написал адвокат.

Напомним: 25 ноября 2018 года катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При переходе украинские корабли подверглись нападению со стороны пограничных сил Российской Федерации, в результате чего буксир был взят на таран российским судном «Дон», а «Бердянск» поврежден артиллерийским огнем, в результате чего почти вся команда катера получил ранения и не смогла сопротивляться агрессору при штурме. «Никополь» под командованием уроженца Сумщины Богдана Небылицы был заблокирован превосходящими силами противника и отконвоирован в Керчь вместе с другими украинскими судами.

После вывоза украинских военнопленных в Москву наш земляк вместе с сослуживцами содержится в СИЗО «Лефортово».

Кстати, как сообщил адвокат Николай Полозов, «вчера истёк срок предоставления отчета властями Российской Федерации Международному трибуналу ООН по морскому праву.

25 мая трибунал принял решение, которым обязал Российскую Федерацию незамедлительно освободить 24-х военных украинских моряков, а также вернуть Украине захваченные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны-капу» и в течение месяца предоставить отчёт.

Российские власти отказались выполнить решение Международного трибунала.

Все захваченные моряки находятся в СИЗО «Лефортово» в отношении них в эти дни производятся следственные действия - морякам следствие предъявляет обвинение в окончательной редакции.
Команда защиты военнопленных моряков была готова к негативному развитию событий и мы предвидели, что власти Российской Федерации могут занять неконструктивную позицию по вопросу освобождения моряков.

В этой связи весь необходимый объём правовой помощи морякам нашими адвокатами оказывается и будет оказываться в дальнейшем.

Мы ожидаем, что в середине июля следствие обратится в суд с ходатайством о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных моряков, а уже после этого объявит о завершении следственных действий и мы перейдём к стадии ознакомления с материалами дела.

Важно понимать, что невыполнение российскими властями решения трибунала является нарушением норм международного права, а все дальнейшие следственно-судебные действия в отношении моряков являются незаконными.

Вместе с тем, в рамках российской юрисдикции адвокаты обязаны осуществлять юридическую защиту захваченных моряков.

Но с сегодняшнего дня запускаются иные механизмы реализации их освобождения.

Речь идёт, прежде всего, о жестком политическом взаимодействии союзников и партнеров Украины с властями Российской Федерации. 

Нарушение норм международного права, в том числе ІІІ Женевской конвенции, Конвенции ООН по морскому праву, отрицание иммунитета военных судов, обращение с военнопленными, как с обвиняемыми по «бытовому» уголовному делу - все это не может являться нормальной правовой позицией властей Российской Федерации и вряд ли будет способствовать нормализации отношений с внешнеполитическими партнерами.

Вместе с тем, сами моряки верят, что поддержка Украины со стороны цивилизованного мира поможет добиться от властей Российской Федерации скорейшего освобождения и возвращения военнопленных моряков домой к своим близким», - написал он в Фейсбуке.

Право Богдан Небылица
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