Сумские юниоры заняли второе место на этапе Кубка Украины по судомодельному спорту

В Сумы приехали команды из Киева, Днепра, Полтавы, Кременчуга и Сумской области (объединенная команда СумГУ и Глуховского центра внешкольного образования) - всего 43 участника.
Кубок Украины для каждой категории моделей поделен на две части: юниоры и взрослые - причем самому младшему участнику только исполнилось 7 лет, а старшие уже почти пенсионного возраста.
Первые два квалификационных дня оказались в основном разминкой перед ярким финалом. Зато в каждой итоговой гонке соревнований участники выкладывались на полную.
В соревнованиях взрослых спортсменов нашей команде удалось получить две награды. В категории моделей Expert студентка факультета ЭЛИТ СумГУ Евгения Руденко была третьей. Также «бронзу» в категории моделей HYDRO 1 получил ассистент кафедры ПМ и ТКМ Павел Руденко.
В то же время, сумские юниоры порадовали себя и своих тренеров хорошими достижениями. В категории моделей mini HYDRO (ю) первую в своей карьере победу праздновал Алексей Дудник, а «бронзу» в этой же категории завоевал Никита Терещенко - оба участника подопечные Павла Руденко. Юниоры Глуховского центра внешкольного образования также не отставали. Дмитрий Борщ, Иван Науменко и Кирилл Туман заняли весь пьедестал в категории моделей mini MONO и заняли третье место в командной гонке mini team. Еще две серебряные награды в категориях HYDRO 1 и mini Expert достались Кириллу Туман. Также «серебро2 в категории MONO 1 завоевал Иван Науменко.
Благодаря хорошим выступлениям молодых спортсменов Сумщины, наша команда заняла второе место 2-го этапа Кубка Украины среди юниоров. Первые позиции, как у взрослых, так и у юниоров, заняла команда Полтавы, сообщает спортклуб СумГУ.
7-9 июня в Польше проходили международные соревнования по судомодельному спорту - IV Tenshock CUP Lesznowola 2019....
В конце декабря в бассейне «Олимпийский» Сумского государственного университета состоялись традиционные Всеукраинские открытые соревнования по судомодельному спорту....
Первый юниорский чемпионат мира по судомодельного спорту в классе радиоуправляемых моделей состоялся в Варшаве....
23-24 декабря в бассейне общежития-гостиницы СумГУ прошли соревнования на Кубок Сумского государственного университета по судомодельному спорту....
Состоялись всеукраинские соревнования по гонкам радиоуправляемых моделей лодок «Кубок СумГУ-2016»....