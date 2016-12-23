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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:56170

Сумские юниоры заняли второе место на этапе Кубка Украины по судомодельному спорту

С 21 по 23 июня на водно-гребной базе СумГУ прошел 2-й этап Кубка Украины по судомодельному спорту секции «М» (скоростные радиоуправляемые модели).

В Сумы приехали команды из Киева, Днепра, Полтавы, Кременчуга и Сумской области (объединенная команда СумГУ и Глуховского центра внешкольного образования) - всего 43 участника.

Кубок Украины для каждой категории моделей поделен на две части: юниоры и взрослые - причем самому младшему участнику только исполнилось 7 лет, а старшие уже почти пенсионного возраста.

Первые два квалификационных дня оказались в основном разминкой перед ярким финалом. Зато в каждой итоговой гонке соревнований участники выкладывались на полную.

В соревнованиях взрослых спортсменов нашей команде удалось получить две награды. В категории моделей Expert студентка факультета ЭЛИТ СумГУ Евгения Руденко была третьей. Также «бронзу» в категории моделей HYDRO 1 получил ассистент кафедры ПМ и ТКМ Павел Руденко.

В то же время, сумские юниоры порадовали себя и своих тренеров хорошими достижениями. В категории моделей mini HYDRO (ю) первую в своей карьере победу праздновал Алексей Дудник, а «бронзу» в этой же категории завоевал Никита Терещенко - оба участника подопечные Павла Руденко. Юниоры Глуховского центра внешкольного образования также не отставали. Дмитрий Борщ, Иван Науменко и Кирилл Туман заняли весь пьедестал в категории моделей mini MONO и заняли третье место в командной гонке mini team. Еще две серебряные награды в категориях HYDRO 1 и mini Expert достались Кириллу Туман. Также «серебро2 в категории MONO 1 завоевал Иван Науменко.

Благодаря хорошим выступлениям молодых спортсменов Сумщины, наша команда заняла второе место 2-го этапа Кубка Украины среди юниоров. Первые позиции, как у взрослых, так и у юниоров, заняла команда Полтавы, сообщает спортклуб СумГУ.

Спорт Судомодельный спорт
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