ПАО "Сумское НПО" намерено реорганизоваться в частное АО

Согласно объявлению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующий вопрос внесен в повестку дня общего собрания акционеров общества, намеченного на 26 июля.
В повестке дня также вопросы внесения изменений в документы общества в связи с планируемым преобразованием, а также перевыборы наблюдательного совета и ревизионной комиссии, утверждение финотчета за 2018 год и утверждение основных направлений развития на 2019 год.
Как сообщалось, в 2018 году чистый убыток Сумского НПО увеличился на 93,3% к 2017 году, до 2 млрд 158 млн грн, а чистый доход от реализации сократился на 12,8% - до 759,8 млн грн.
Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.
Снижение объемов реализации в последние несколько лет на предприятии связывают в первую очередь с сокращением экспорта в РФ и страны СНГ из-за политико-экономической ситуации, сокращением инвестпрограммы российского ОАО "Газпром" и политики этой страны по защите собственного производителя.
Набсовет НПО с 22 апреля уволил с занимаемой должности гендиректора Алексея Цымбала, руководившего объединением с 2011 года, назначив руководителем предприятия экс-гендиректора Владимира Лукьяненко.
По состоянию на первый квартал 2019 года компания Stremvol Holdings (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО", еще 13,5124% принадлежит "Просцено трейдинг" (Кипр), пишет Fixygen.
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