Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Предварительно президент освободил Вадима Акперова от исполнения обязанностей главі Сумской ОГА.
Напомним: Вадим Акперов баллотируется в народные депутаты Украины по округу № 158.
Ирина Купрейчик родилась 12 июня 1971 года в Чернигове.
В 1995 году окончила Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники по специальности «Компьютерные системы проектирования», квалификация - инженер-системотехник.
Работала в Харьковском национальном экономическом университете, директором ООО «Нива-Агротех» (с. Горяйстовка Ахтырского района).
В 2012-2014 годах - народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и правосудия.
С марта 2015 года заместитель главы Сумской областной государственной администрации.
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