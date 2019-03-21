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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25929

На Сумщине новый и.о. губернатора

Вр.и.о. главы Сумской облгосадминистрации стала Ирина Купрейчик.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Предварительно президент освободил Вадима Акперова от исполнения обязанностей главі Сумской ОГА.

Напомним: Вадим Акперов баллотируется в народные депутаты Украины по округу № 158.

Справка

Ирина Купрейчик родилась 12 июня 1971 года в Чернигове.

В 1995 году окончила Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники по специальности «Компьютерные системы проектирования», квалификация - инженер-системотехник.

Работала  в Харьковском национальном экономическом университете, директором ООО «Нива-Агротех» (с. Горяйстовка Ахтырского района).

В 2012-2014 годах - народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и правосудия.

С марта 2015 года заместитель главы Сумской областной государственной администрации.

Политика Глава ОГА Ирина Купрейчик Назначение
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