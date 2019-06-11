На Сумщине ожидают похолодание

27 июня - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14 .. + 19 °С днем +25 .. + 30 °С.
28 июня - небольшой кратковременный дождь, днем местами грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха существенно снизится и составит ночью +6 .. + 11 °С днем +16 .. + 21 °С.
29-30 июня - без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +6 .. + 11 °С днем +17 .. + 22 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...