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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:07355

На Сумщине ожидают похолодание

В связи с выходом активного циклона на Сумщине ожидается изменение погодных условий, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

27 июня - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14 .. + 19 °С днем +25 .. + 30 °С.

28 июня - небольшой кратковременный дождь, днем местами грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха существенно снизится и составит ночью +6 .. + 11 °С днем +16 .. + 21 °С.

29-30 июня - без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +6 .. + 11 °С днем +17 .. + 22 °С.

Общество Прогноз погоды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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