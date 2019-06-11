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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17372

В Сумской ОГА не знают, что стало причиной смертельной поездки чиновника

В воскресенье, 9 июня, в ДТП неподалеку от Тростянца погибли заместитель начальника управления комимущества Алексей Сябренко и его водитель.

Чтобы узнать, почему чиновник воспользовался служебной машиной с водителем в выходной день, руководитель Сумского областного отделения ВОО "Журналисты против коррупции" Вячеслав Павленко направил информационный запрос в управление комимущества.

В ответе говорится, что никаких документов и информации по данному поводу в управлении нет, ответить на запрос невозможно в связи со смертью чиновников.

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Право Алексей Сябренко Дтп Смертельное ДТП
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