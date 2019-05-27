Сумчан приглашают на лекцию об искусстве от эксцентричной Ирины Гаршиной

А еще у вас есть уникальная возможность пообщаться с художницей и узнать больше о ее творчестве и жизни.
В рамках цикла лекций «Об искусстве» состоится творческая встреча с художницей! Поверьте, Ирине Гаршина есть, чем вас удивить!
Сумчан ждут 27 июня в 17.00 по адресу: Соборная, 27. Вход свободный.
В городской галерее открылась выставка Ирины Гаршиной «Вредные и полезные привычки»....
25 июня Сумская городская галерея представляет выставку живописи Ирины Гаршиной «Вредные и полезные привычки»....
«Сумський міський центр дозвілля молоді» продовжує серію заходів в рамках проекту «Сходинки»....
«Агенція промоції «Суми» запрошує всіх, хто цікавиться історією рідного краю....
Відкрита дискусія «Мистецтво в Сумах» пройде 28 травня у Дворику на Кузнечній (Кузнечна, 2)....