Сумчан приглашают на лекцию об искусстве от эксцентричной Ирины Гаршиной Работы эксцентричной, необычной, иногда шокирующей Ирины Гаршиой можно увидеть в Сумской городской галерее в рамках выставки «Вредные и полезные привычки».

А еще у вас есть уникальная возможность пообщаться с художницей и узнать больше о ее творчестве и жизни.

В рамках цикла лекций «Об искусстве» состоится творческая встреча с художницей! Поверьте, Ирине Гаршина есть, чем вас удивить!

Сумчан ждут 27 июня в 17.00 по адресу: Соборная, 27. Вход свободный.