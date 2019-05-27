Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11142

Сумчан приглашают на лекцию об искусстве от эксцентричной Ирины Гаршиной

Работы эксцентричной, необычной, иногда шокирующей Ирины Гаршиой можно увидеть в Сумской городской галерее в рамках выставки «Вредные и полезные привычки».

А еще у вас есть уникальная возможность пообщаться с художницей и узнать больше о ее творчестве и жизни.

В рамках цикла лекций «Об искусстве» состоится творческая встреча с художницей! Поверьте, Ирине Гаршина есть, чем вас удивить!

Сумчан ждут 27 июня в 17.00 по адресу: Соборная, 27. Вход свободный.

Досуг Ирина Гаршина Искусство Лекция
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Сумчанам показали «Вредные и полезные привычки»
Сегодня 08:59

Сумчанам показали «Вредные и полезные привычки»

В городской галерее открылась выставка Ирины Гаршиной «Вредные и полезные привычки»....

В Сумах пройдет выставка эпатажной художницы
24.06.2019 12:58

В Сумах пройдет выставка эпатажной художницы

25 июня Сумская городская галерея представляет выставку живописи Ирины Гаршиной «Вредные и полезные привычки»....

Сумчан чекають на сходинках біля «Романтики» на лекцію
12.06.2019 12:30

Сумчан чекають на сходинках біля «Романтики» на лекцію

«Сумський міський центр дозвілля молоді» продовжує серію заходів в рамках проекту «Сходинки»....

Сумчан запрошують на історичну лекцію
31.05.2019 14:30

Сумчан запрошують на історичну лекцію

«Агенція промоції «Суми» запрошує всіх, хто цікавиться історією рідного краю....

Сумчан запрошують на відкриту дискусію про мистецтво
27.05.2019 08:02

Сумчан запрошують на відкриту дискусію про мистецтво

Відкрита дискусія «Мистецтво в Сумах» пройде 28 травня у Дворику на Кузнечній (Кузнечна, 2)....

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Сумчан приглашают на лекцию об искусстве от эксцентричной Ирины Гаршиной
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Битва петиций: сумчане просят не увольнять заммэра, прославившегося своим отношением к геям
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Афиша

«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн. 12:20—50 грн. 16:25—55 грн.
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
Кино Дружба
20-25 - 70 грн.
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:4518:4020:4022:30
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:3018:00
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:0019:3022:00
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:4517:1521:45
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
Кино Космос
18:20—55 грн. 20:30—55 грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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