Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32237

На Сумщине задержали рэкетира-рецидивиста, требовавшего дань с предпринимателей

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудниками Управления стратегических расследований совместно со следователями Следственного управления ГУ НП в Сумской области задержан житель г.Путивль, который систематически требовал «дань» у местных предпринимателей - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В частности задокументирован факт вымогательства 750 долларов США у частного предпринимателя за непрепятствование его деятельности. В случае отказа, вымогатель угрожал физической расправой. В среду, 26 июня, вымогателя задержали в г.Путивль непосредственно при получении указанной суммы от предпринимателя.

Задержанному в порядке ст. 208 УПК Украины 31 год, он уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины, после чего в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются также другие лица, у которых задержанный требовал деньги.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

 
Право Вымогательство Рекэт
view counter

По тематике

Второго подозреваемого в похищении владельца сумской сети «Веселка» отпустили под домашний арест
15.05.2019 11:35

Второго подозреваемого в похищении владельца сумской сети «Веселка» отпустили под домашний арест

25-летнему жителю Киевщины Дмитрию Чмыхову, которого полиция подозревает в похищении владельца Сумской сети магазинов «Веселка» Николая Богданова и вымогательстве у...

10.05.2019 13:53

Похитителя владельца сети «Веселка» в Сумах отпустил под домашний арест

Подозреваемому в вымогательстве средств от владельца сети сумских магазинов «Веселка» Николаю Богданову избрали меру пресечения....

Задержан похититель, вымогавший деньги у владельца сети «Веселка»
08.05.2019 10:09

Задержан похититель, вымогавший деньги у владельца сети «Веселка»

Задержан злоумышленник, похитивший и, угрожая убийством, требовал деньги у владельца сети сумских магазинов, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области....

На Сумщине задержали вымогателей
11.02.2019 17:16

На Сумщине задержали вымогателей

По подозрению в вымогательстве 15 тыс. грн задержаны два ахтырчанина....

На Сумщине задержали банду рэкетиров
02.02.2019 08:29

На Сумщине задержали банду рэкетиров

На Сумщине полиция задержала группу лиц, которые длительное время терроризировали предпринимателей Глуховского района, требуя у них денежные средства....

Новости

В Сумах перенесли перекрытие Ильинской на воскресенье
Сегодня 14:56
На Сумщине новый и.о. губернатора
Сегодня 12:25
Сумчане просят включать фонтаны в жару
Сегодня 15:28
Сумчан приглашают на лекцию об искусстве от эксцентричной Ирины Гаршиной
Сегодня 15:11
Битва петиций: сумчане просят не увольнять заммэра, прославившегося своим отношением к геям
Сегодня 15:07
В центре Конотопа раздавали незаконную предвыборную агитацию
Сегодня 14:45
В Сумах в аварии пострадал мотоциклист (видео)
Сегодня 14:37
На Сумщине задержали рэкетира-рецидивиста, требовавшего дань с предпринимателей
Сегодня 14:32
ПАО "Сумское НПО" намерено реорганизоваться в частное АО
Сегодня 13:50
В Сумской ОГА не знают, что стало причиной смертельной поездки чиновника
Сегодня 13:17
На Сумщине ожидают похолодание
Сегодня 13:07
В Белополье горит мусорная свалка (фото, видео)
Сегодня 12:51
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн. 12:20—50 грн. 16:25—55 грн.
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
Кино Дружба
20-25 - 70 грн.
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:4518:4020:4022:30
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:3018:00
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:0019:3022:00
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:4517:1521:45
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
Кино Космос
18:20—55 грн. 20:30—55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.