На Сумщине задержали рэкетира-рецидивиста, требовавшего дань с предпринимателей Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудниками Управления стратегических расследований совместно со следователями Следственного управления ГУ НП в Сумской области задержан житель г.Путивль, который систематически требовал «дань» у местных предпринимателей - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В частности задокументирован факт вымогательства 750 долларов США у частного предпринимателя за непрепятствование его деятельности. В случае отказа, вымогатель угрожал физической расправой. В среду, 26 июня, вымогателя задержали в г.Путивль непосредственно при получении указанной суммы от предпринимателя.

Задержанному в порядке ст. 208 УПК Украины 31 год, он уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины, после чего в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются также другие лица, у которых задержанный требовал деньги.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.