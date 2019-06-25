В Сумах в аварии пострадал мотоциклист (видео) Происшествие случилось 25 июня, около 16 часов на улице 8-го Марта.

По предварительным данным, 44-летний мотоциклист не придерживался безопасной скорости движения, после чего не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень. В результате наезда на препятствие мужчина упал с транспортного средства.

Прохожие вызвали полицию и медиков. Гражданина доставили в больницу, где у него зафиксировали проникающее ранение передней брюшной стенки, закрытый перелом костей таза, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травматический шок.