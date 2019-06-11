В центре Конотопа раздавали незаконную предвыборную агитацию На Сумщине полиция проверяет все сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Сегодня, 26 июня, в Конотопский отдел полиции поступило сообщение от наблюдателя общественной сети «Опора» о том, что в центре города распространяются агитационные материалы одной из политических партий без выходных данных.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, изъяла агитационный материал и опросила свидетелей.

«Как выяснилась, на указанных газетах действительно отсутствует информация об исходных данных, - говорит Олег Переход, начальник Конотопского ОП в Сумской области, - что является нарушением ч.2 ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А само изготовление потому распространения печатных материалов предвыборной агитации не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, ее тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск».

В отношении нарушителя, которым оказался один из местных активистов, правоохранителями составлен административный протокол.

Окончательную точку по этому факту поставит суд. Напомним, что санкция возбужденного статьи предусматривает административную ответственность в виде штрафа, сообщает Отдел коммуникации в Сумской области.