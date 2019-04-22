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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан закликають перевірити свої дані в Державному реєстрі виборців

Відділи ведення Державного реєстру виборців Зарічного та Ковпаківського районів м. Суми запрошують містян перевірити правильність персональних даних, внесених до Державного реєстру виборців.

Це забезпечить реалізацію конституційних прав громадян, покращить якість списків виборців, що використовуватимуться на позачергових виборах народних депутатів України.
Перевірити правильність персональних даних можна через сервіс «Особистий кабінет виборця», що розміщений на порталі Державного реєстру виборців.

У випадку, якщо не підтверджено наявність у Державному реєстрі виборців запису з указаними у запиті персональними даними (запис відсутній або дані потребують уточнення), необхідно особисто звернутись з паспортом до відділів ведення Державного реєстру виборців.

Для тимчасової зміни місця голосування виборець може звернутися із відповідною заявою до органу ведення Державного реєстру виборців за вказаним у цій заяві місцем перебування виборця в день виборів чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування; або за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців». Вимогу стосовно додавання до заяви про тимчасову зміну місця голосування документів (копії документів), які підтверджують необхідність такої зміни, скасовано постановою Центральної виборчої комісії від 29 травня 2019 року № 910.

Мотивація тимчасової зміни місця голосування зазначається лише у заяві виборця і може бути викладена, зокрема, у такій формі: «за сімейними обставинами», «у зв’язку з відрядженням», «у зв’язку з виробничою необхідністю», «за місцем роботи», «за місцем навчання», «за місцем фактичного проживання», «у зв’язку із відпусткою», «у зв’язку із санаторно-курортним лікуванням» тощо.

Відділи ведення Державного реєстру виборців Зарічного та Ковпаківського районів м. Суми приймають виборців: у робочі дні (понеділок–четвер) – з 8:00 до 17:00; у п’ятницю – з 8:00 до 16-00; у вихідні (субота–неділя) – з 9:00 до 18:00 (майдан Незалежності. 2; каб. 71).

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