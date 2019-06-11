В Сумах перенесли перекрытие Ильинской на воскресенье Анонсированное ранее перекрытие ул. Ильинской в связи с ремонтом дорожного покрытия перенесли на воскресенье.

В воскресенье, 30 июня в связи с проведением ремонтных работ на ул. Ильинской на участке ул. Рабочая - ул. Садовая коммунальный транспорт с 10:00 до 16:00 будет курсировать по измененным схемам маршрутов.

Троллейбусы № 1, № 2, № 5 будут разворачиваться по остановке «Центральный рынок».

Автобусы № 63, № 67 (в прямом и обратном направлениях) будут осуществлять объезд через ул. Я. Мудрого - ул. Первомайская - ул. Садовая - ул. Ильинская - далее по маршруту.

Автобус № 64: ул. Садовая - ул. Первомайская - ул. Я. Мудрого - ул. Ильинская - далее по маршруту.

Временный автобус, следующий по маршруту «Центральный рынок – Роменская» (в прямом и обратном направлениях): Центральный рынок - Набережная р. Стрелка - ул. Ильинская - ул. Я. Мудрого - ул. Первомайская - ул. Садовая - ул. Ильинская - ул. Черновола - ул. Роменская.

Следования по измененным маршрутам будет происходить без соблюдения графиков, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Маршрутки по направлению ул. Роменская, ул. Белопольское шоссе, ул. Косовщинская в прямом и обратном направлениях будут осуществлять объезд через ул. Я. Мудрого - ул. Первомайская - ул. Садовая - ул. Ильинская - далее по маршруту.