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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07298

Битва петиций: сумчане просят не увольнять заммэра, прославившегося своим отношением к геям

На сайте онлайн-петиций собирают подписи две противоположны обращения «Галицкого, который хочет вернуть концлагеря - в отставку!» и «О недопустимости отставки Галицкого».

Первая, написанная еще в понедельник, уже собрала 247 подписей (для рассмотрения нужно 250).

Во второй говорится:

«Прошу вас поддержать эту петицию и всем вместе требовать от Сумского городского головы Александра Лысенко недопущение увольнения с должности его заместителя Максима Галицкого.

Статья 19 Всеобщей конвенции прав человека отмечает:

«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

Именно за это ЛГБТ-извращенцы и их прихвостни требуют уволить чиновника - за то, что он имеет свои убеждения, не боится их открыто проявлять и распространять!

22 июня 2019 года Максим Галицкий на своей частной странице в социальной сети Facebook, поздно вечером (в свободное от выполнения служебных обязанностей время) обнародовал черно-белое фото заключенных в нацистском концлагере с подписью: «ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды будут выглядеть именно так» - таким образом выступая за криминализацию ЛГБТ-пропаганды, для защиты института семьи и здорового будущего украинских детей.

Позже чиновник извинился перед жертвами и родными жертв концлагерей, заключенных национал-социалистическим режимом, а также отметил, что игра на чувствах пострадавших недопустима. Кроме того М. Галицкий отметил, что если он в чем-то нарушил законодательство Украины - с достоинством готов понести установленную законом ответственность. Вместе с тем он не отказался от своих убеждений, а отметил, что как гражданин Украины имеет право свободно выражать свою позицию о недопустимости ЛГБТ-пропаганды, для защиты института семьи, украинских детей и украинского государства!

Здоровая семья - счастливая страна! Разве за такие убеждения можно требовать увольнения человека, которого мы, жители города Сумы, наняли работать в органы местного самоуправления, в том числе и для того, чтобы он защищал украинскую семью, открыто выступил против политики правительства по потаканию ЛГБТ-пропаганде и постепенного внедрения гендерной идеологии?

Бесспорно - НЕТ!

Требуем от Александра Лысенко:

Не поддаваться на провокации ЛГБТ-извращенцев и не допустить увольнения своего заместителя Максима Галицкого за смелое выражение мнения большинства украинцев!

Открыто выступить с призывом защиты института семьи, как основного украинского общества и государственности!

Спасибо всем, кто поддержит эту петицию, ведь, если мы сегодня проглотим преследования за защиту христианских европейских ценностей, то завтра они будут навязывать свои извращения нашим детям через детские сады, школы, средства массовой информации и личный пример на улицах!

"Караюсь, мучаюсь, но не каюсь". Цена страха родителей - рабство детей и их промытые мозги!», - пишет автор петиции Левченко Владислав Алексеевич.

Дата начала сбора подписей: 25 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 26 июня петицию подписали 83 человека из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Политика Максим Галицкий Петиция Увольнение
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