Сумчане просят включать фонтаны в жару На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Включать фонтан в жаркие дни».

«В дни с прогнозируемой температурой от 30 градусов надо включать фонтан на Покровской площади, независимо от дня недели.

Это мероприятие при минимальных дополнительных затратах и без необходимости устанавливать дополнительное оборудования может спасти чью-то жизнь при отсутствии других возможностей охладиться в жаркий день», - пишет автор петиции Новикова Ольга Сергеевна.

Дата начала сбора подписей: 26 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 26 июня петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: в прошлом году подобную петицию подавал экс-мэр Сум Геннадий Минаев, она набрала необходимое количество голосов, но еще до ответа фонтаны начали включать шесть дней в неделю. И ответ за подписью мэра Сум Александра Лысенко был о том же, - что фонтаны будут работать 6 дней в неделею, а в понедельник – профилактика.

Однако в этом году фонтаны вновь работают по 3-дневному графику – пятница, суббота, воскресенье. На остальные дни департамент инфраструктуры не предусмотрел деньги.