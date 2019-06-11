Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28201

Сумчане просят включать фонтаны в жару

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Включать фонтан в жаркие дни».

«В дни с прогнозируемой температурой от 30 градусов надо включать фонтан на Покровской площади, независимо от дня недели.

Это мероприятие при минимальных дополнительных затратах и без необходимости устанавливать дополнительное оборудования может спасти чью-то жизнь при отсутствии других возможностей охладиться в жаркий день», - пишет автор петиции Новикова Ольга Сергеевна.

Дата начала сбора подписей: 26 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 26 июня петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь

Напомним: в прошлом году подобную петицию подавал экс-мэр Сум Геннадий Минаев, она набрала необходимое количество голосов, но еще до ответа фонтаны начали включать шесть дней в неделю. И ответ за подписью мэра Сум Александра Лысенко был о том же, - что фонтаны будут работать 6 дней в неделею, а в понедельник – профилактика.

Однако в этом году фонтаны вновь работают по 3-дневному графику – пятница, суббота, воскресенье. На остальные дни департамент инфраструктуры не предусмотрел деньги.

Общество Петиция Фонтаны
view counter

По тематике

Битва петиций: сумчане просят не увольнять заммэра, прославившегося своим отношением к геям
Сегодня 15:07

Битва петиций: сумчане просят не увольнять заммэра, прославившегося своим отношением к геям

На сайте онлайн-петиций собирают подписи две противоположны обращения «Галицкого, который хочет вернуть концлагеря - в отставку!» и «О недопустимости отставки...

Покупать ли новые одеяла, подушки и кровати в сумские больницы будет решать исполком
Вчера 11:52

Покупать ли новые одеяла, подушки и кровати в сумские больницы будет решать исполком

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения города Сумы»....

Городские власти ответили, зачем изуродовали деревья на Студяге
Вчера 11:38

Городские власти ответили, зачем изуродовали деревья на Студяге

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Прекратить вырубку деревьев на центральном (студенческом) пляже»....

Сумчане собирают подписи за отставку заммэра, который «прославился» на всю Украину из-за своего отношения к геям
24.06.2019 14:07

Сумчане собирают подписи за отставку заммэра, который «прославился» на всю Украину из-за своего отношения к геям

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Галицкого, который хочет вернуть концлагеря - в отставку!»....

21.06.2019 17:44

Сумчане голосуют за снижение стоимости проезда в общественном транспорте

На сайте онлайн-петиций зарегистрирована онлайн-петиция «Снизить оплату за проезд в маршрутках, автобусах и троллейбусах, а также сделать бесплатным для инвалидов...

Новости

В Сумах перенесли перекрытие Ильинской на воскресенье
Сегодня 14:56
На Сумщине новый и.о. губернатора
Сегодня 12:25
Сумчане просят включать фонтаны в жару
Сегодня 15:28
Сумчан приглашают на лекцию об искусстве от эксцентричной Ирины Гаршиной
Сегодня 15:11
Битва петиций: сумчане просят не увольнять заммэра, прославившегося своим отношением к геям
Сегодня 15:07
В центре Конотопа раздавали незаконную предвыборную агитацию
Сегодня 14:45
В Сумах в аварии пострадал мотоциклист (видео)
Сегодня 14:37
На Сумщине задержали рэкетира-рецидивиста, требовавшего дань с предпринимателей
Сегодня 14:32
ПАО "Сумское НПО" намерено реорганизоваться в частное АО
Сегодня 13:50
В Сумской ОГА не знают, что стало причиной смертельной поездки чиновника
Сегодня 13:17
На Сумщине ожидают похолодание
Сегодня 13:07
В Белополье горит мусорная свалка (фото, видео)
Сегодня 12:51
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн. 12:20—50 грн. 16:25—55 грн.
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
Кино Дружба
20-25 - 70 грн.
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:4518:4020:4022:30
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:3018:00
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:0019:3022:00
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:4517:1521:45
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
Кино Космос
18:20—55 грн. 20:30—55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.