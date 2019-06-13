Сумчане просят интернет в коммунальном транспорте

«Стоимость проезда в городском транспорте дорожает, но качество перевозки оставляет желать лучшего. В связи с тем, что современные технологии идут вперед, и пассажиры все и больше и больше используют гаджеты, предлагаю установить в коммунальном транспорте действительно работающий бесплатный wi-fi Интернет», - пишет автор петиции Кириченко Ярослав Сергеевич.
Дата начала сбора подписей: 25 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 26 июня петицию подписали 11 человек из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
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