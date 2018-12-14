Мешканці Сумщини скористались правом на додаткову безкоштовну освіту

Громадяни старше 45 років скористалась правом пройти професійну перепідготовку за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. 7 бажаюихі змінити професію отримали від Сумського міського центру зайнятості спеціальні ваучери на навчання і наразі приступили до вивчення тонкощів бджільництва. Мета даної державної програми - підтримка конкурентоспроможності людей старшого віку на сучасному ринку праці.
Україна є одним із світових лідерів виробництва меду. Продукція користується сталим попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Ця галузь сільського господарства має багату історію та перспективи зростання. Отримана освіта допоможе слухачам перейти із «аматорської ліги» до «професійної», суттєво розширити діапазон професійної реалізації та додаткового заробітку.
Нагадаємо, що перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер оновлюється щороку. За додатковою інформацією можна звернутись до Сумського міського центру зайнятості (вул. Степана Бандери, 45) або за тел. (0542) 6015 41.
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